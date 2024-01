Tootsie Roll Industries Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Tootsie Roll Industries nicht wesentlich verändert. Die Analyse der sozialen Medien ergab keine Hinweise auf eine deutlich positive oder negative Tendenz, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tootsie Roll Industries derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 28,28 als überverkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Tootsie Roll Industries ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,6 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 29 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Nahrungsmittel" von 37. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".