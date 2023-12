Tootsie Roll Industries Aktie: Hammer Entwicklung!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Tootsie Roll Industries beträgt aktuell 27 und liegt damit 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 40 (Branche: Nahrungsmittel). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb das Unternehmen auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Tootsie Roll Industries bei 34,12 USD liegt, was einer Entfernung von -5,46 Prozent vom GD200 (36,09 USD) entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 31,59 USD. Dies führt zu einem Abstand von +8,01 Prozent, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Die Kursentwicklung basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen ergibt eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie der Tootsie Roll Industries.

Das Sentiment und der Buzz rund um Tootsie Roll Industries haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies wird anhand der Auswertung von Beiträgen in den sozialen Medien deutlich. Die Veränderung des Stimmungsbildes wird als "Schlecht" bewertet, während die gestiegene Aufmerksamkeit über das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung erhält. Zusammenfassend ergibt sich daher für diese Stufe insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" für Tootsie Roll Industries.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Tootsie Roll Industries als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 15,14, was auf eine "Gut"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25 für 25 Tage bei 32,11 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators für die Tootsie Roll Industries-Aktie.