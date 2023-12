Toosla Aktie: So schnell kann es gehen

Die technische Analyse der Toosla Saca-Aktie zeigt gemischte Signale. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,27 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,74 EUR liegt, was einer Abweichung von -41,73 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,72 EUR, was nahe am letzten Schlusskurs (+2,78 Prozent) liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Toosla Saca-Aktie. Der RSI7 beträgt 45,37 und der RSI25 liegt bei 44,52, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, basierend auf den ausgewerteten Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie ergeben eine "Neutral"-Bewertung, sowohl hinsichtlich der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität als auch hinsichtlich der Rate der Stimmungsänderung im langfristigen Stimmungsbild.

Insgesamt ergibt sich somit für die Toosla Saca-Aktie aus verschiedenen Analyse- und Bewertungsfaktoren eine neutrale Einschätzung.