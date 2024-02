Tony G Co-Investment Holdings Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI von Tony G -Investment liegt bei 66,67, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 60, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tony G -Investment besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tony G -Investment-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,41 CAD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,6 CAD, was einem Unterschied von +46,34 Prozent entspricht und zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Stimmungsbild und der Buzz um Tony G -Investment haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält Tony G -Investment insgesamt eine neutrale Bewertung in Bezug auf den RSI, eine positive Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment, eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht und eine neutrale Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild.