Tonogold Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Bewertung des Tonogold-Anlagevermögens ergibt ein neutrales Bild. Die Stimmungsänderungsrate und die Diskussionsintensität zeigen keine signifikante Tendenz im letzten Monat, was zu einer neutralen Bewertung führt. In den sozialen Netzwerken war die Stimmung unter den Anlegern in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau und somit 8273,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik deshalb als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 26,67, was auf eine gute Bewertung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 50 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Tonogold-Aktie damit eine Bewertung von "Gut".

