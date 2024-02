Tonogold Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tonogold-Aktie liegt derzeit bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 51,26 ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Tonogold.

In Bezug auf die Dividende liegt Tonogold mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8342,84 %) deutlich niedriger. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine Einstufung von "Schlecht".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und aktuellen Nachrichten ist neutral, weshalb Tonogold von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Auch in den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes, weshalb in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Zusammenfassend ergibt sich somit für Tonogold in verschiedenen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.

Tonogold kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Tonogold jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tonogold-Analyse.

Tonogold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...