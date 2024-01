Tonking New Energy Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tonking New Energy liegt derzeit bei 3, was bedeutet, dass die Börse 3,17 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 72 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt. In der Kategorie "Hotels, Restaurants und Freizeit" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 11, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Tonking New Energy eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten vier Wochen keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Daher erhält die Tonking New Energy-Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Tonking New Energy von 0,1 HKD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich um -41,18 Prozent vom GD200 (0,17 HKD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,12 HKD auf, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt, da der Abstand -16,67 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Tonking New Energy-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.