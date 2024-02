Tonking New Energy Aktie: Finger weg?

Der gleitende Durchschnittskurs der Tonking New Energy liegt derzeit bei 0,16 HKD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,105 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -34,38 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 0,1 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +5 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Tonking New Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitbranche eine Dividendenrendite von 0 % aufweist, was 5,91 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 5,91 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -49,49 Prozent erzielt, was 26,44 Prozent unter dem Durchschnitt (-23,06 Prozent) liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" beträgt im Durchschnitt -23,06 Prozent, wobei Tonking New Energy aktuell um 26,44 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf Tonking New Energy. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.