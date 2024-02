Tonking New Energy Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Aktienkurs von Tonking New Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -49,49 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -23,08 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Tonking New Energy eine Underperformance von -26,41 Prozent aufweist. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -23,08 Prozent im letzten Jahr, und Tonking New Energy lag 26,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten beiden Wochen wurde Tonking New Energy von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut", basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Diskussionen in den sozialen Medien.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie, gemessen anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung, ergibt ein neutral bis leicht positiv eingestuftes Bild. Es wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tonking New Energy war kaum messbar, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Tonking New Energy liegt bei 44,44, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,22, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Zusammenfassend ergibt sich für Tonking New Energy ein Gesamtbild, das zu einer "Neutral"-Bewertung führt.