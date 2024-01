Tonkens Agrar Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Tonkens Agrar hat in Bezug auf die Dividende eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (3,92 %) und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Die Aktie erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,68 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Nahrungsmittel-Branche eine Outperformance von +17,28 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor lag die Rendite von Tonkens Agrar um 16,32 Prozent höher, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tonkens Agrar diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tonkens Agrar führt bei einem Niveau von 37,5 und einem RSI25 von 50 zur Gesamteinschätzung "Neutral". Der RSI bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen aufeinander und bewertet einen Wert zwischen 0 und 30 als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral.