Tonkens Agrar Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf die Tonkens Agrar diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Tonkens Agrar derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Nahrungsmittelsektor. Der Unterschied beträgt 3,92 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,92 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tonkens Agrar-Aktie liegt bei 33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 48,78 liegt. Auch hier wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating für die Tonkens Agrar führt.

Aktuell liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7 für Tonkens Agrar. Das bedeutet, dass die Börse 7,93 Euro für jeden Euro Gewinn von Tonkens Agrar zahlt, was 79 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 38. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.