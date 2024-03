Tonkens Agrar Aktie: Was für ein Plan!

Der Aktienkurs von Tonkens Agrar hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Verbrauchsgütersektor um 9,17 Prozent gesteigert, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittel-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -6,05 Prozent verzeichnete, liegt Tonkens Agrar mit einer Rendite von 15,22 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung hat die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Tonkens Agrar beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung um Tonkens Agrar in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Tonkens Agrar auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich für Tonkens Agrar aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 6,84 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,55 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen nur geringe Abweichungen vom letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tonkens Agrar daher in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.