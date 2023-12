Tonkens Agrar Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die technische Analyse der Tonkens Agrar-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 6,67 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs mit 6,7 EUR nur um +0,45 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 6,87 EUR nahe dem letzten Schlusskurs (-2,47 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tonkens Agrar-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 66, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50 und bestätigt damit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung bei Tonkens Agrar festgestellt werden. Daher wird sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Tonkens Agrar-Aktie mit einem Wert von 7,93 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Nahrungsmittel" von 44 beträgt der genaue Abstand aktuell 82 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".