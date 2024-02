Tonkens Agrar Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore plc":

Tonkens Agrar wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 7,93, was einem Abstand von 81 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 41,89 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Tonkens Agrar war in den letzten zwei Wochen eher neutral, basierend auf den Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Tonkens Agrar derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt Nahrungsmittel, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tonkens Agrar liegt bei 50, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 40 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung als "Neutral".