Tonkens Agrar Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Dividende: Tonkens Agrar schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Tonkens Agrar beträgt 7,14, was 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 43 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Tonkens Agrar eine Rendite von 20,35 Prozent, was 26,27 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" (−6,49 Prozent) liegt Tonkens Agrar aktuell 26,84 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Technische Analyse: Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 6,61 EUR für die Tonkens Agrar-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,8 EUR (+2,87 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs (7,04 EUR) liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (−3,41 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tonkens Agrar daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.