Tonkens Agrar Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Tonkens Agrar zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 6,83 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 6,65 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -2,64 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 6,69 EUR, was zu einem Abstand von -0,6 Prozent führt und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Dividende weist Tonkens Agrar derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was zu einer negativen Differenz von -3,91 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine Bewertung von "Schlecht" von unseren Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tonkens Agrar wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,63, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Tonkens Agrar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,93 auf, was 82 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt daher zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.