Tonix Pharmaceuticals Holding Aktie: In selten guter Lage!

Analyse der Tonix-Aktie: Analysten bewerten die Tonix-Aktie positiv, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 8 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 2005,26 Prozent bedeutet. In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie 1 "Gut"-Bewertung von insgesamt 1 Analysten. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Tonix liegt bei 50,88 und 54,65 für 7 und 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Tonix sind positiv, da die Stimmung der Anleger zunehmend besser wird und das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit erhält als üblich. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Sentiments basieren auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. In den letzten ein, zwei Tagen waren die Diskussionen ebenfalls hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.