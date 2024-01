Tonix Pharmaceuticals Holding Aktie: Es wird konkret!

Die Tonix-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1,47 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,4 USD liegt, was einer Abweichung von -72,79 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,49 USD) liegt unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -18,37 Prozent entspricht. Aufgrund dieser charttechnischen Bewertung erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Analysten geben der Tonix-Aktie derzeit eine "Gut"-Bewertung, basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 8 USD, was einem Aufwärtspotential von 1900 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wodurch die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet wird. Das Anleger-Sentiment ergibt insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Überkauft-Situation mit einem Wert von 85,71 für die letzten 7 Tage. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist einen Wert von 54 auf, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.