Tongwei Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Aktie von Tongwei zeigt der RSI derzeit einen Wert von 84,81, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 81, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hinweist und daher weiterhin als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich, dass die Stimmung für Tongwei in den letzten Wochen kaum verändert hat und daher von uns als "Neutral" bewertet wird. Jedoch haben unsere Programme eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Somit wird Tongwei in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Tongwei in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,93 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche eine Underperformance von -32,05 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance von Tongwei um 51,38 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Tongwei aktuell -15,9 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -32,3 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.