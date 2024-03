Tongwei Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tongwei-Aktie zeigt, dass das Unternehmen derzeit überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 87, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 53,18, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Tongwei.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Tongwei-Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -12,84 Prozent. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Tongwei in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -6,18 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche und von 15,62 Prozent im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor gezeigt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Insgesamt erhält Tongwei daher in diesem Bereich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.