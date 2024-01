Tongling Nonferrous Metal Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die technische Analyse zeigt, dass die Tongling Nonferrous Metals derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 3,12 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3,25 CNH liegt, was einer Abweichung von +4,17 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 3,05 CNH, was einer Abweichung von +6,56 Prozent entspricht. Demnach wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

Die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut Analyse waren die Kommentare zu Tongling Nonferrous Metals in den sozialen Medien überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine "Gut" Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Im Branchenvergleich hat Tongling Nonferrous Metals in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,76 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -6,94 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,18 Prozent im Branchenvergleich.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 9,68 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.