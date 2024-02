Tongling Nonferrous Metal Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Dividendenrendite für Tongling Nonferrous Metals beträgt derzeit 1,58 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Diese liegt nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,29 Prozent und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Tongling Nonferrous Metals in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,76 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -22,51 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,75 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tongling Nonferrous Metals liegt bei 9,68 und entspricht damit ungefähr dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung gemäß fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Tongling Nonferrous Metals-Aktie um +4,18 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,52 Prozent) und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Tongling Nonferrous Metals-Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf Dividendenrendite, Aktienkursentwicklung, fundamentaler Analyse und technischer Analyse.