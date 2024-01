Tongling Jingda Special Wire Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tongling Jingda Special Magnet Wire-Aktie wurde analysiert und ergab einen Wert von 20 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert für die letzten 25 Tage bei 55,21, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für die Tongling Jingda Special Magnet Wire-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 4,26 CNH für die Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,11 CNH, was einer Abweichung von -3,52 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine neutrale Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,14 CNH zeigt mit einer Abweichung von -0,72 Prozent eine neutrale Bewertung. Somit erhält die Tongling Jingda Special Magnet Wire-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigte die Tongling Jingda Special Magnet Wire-Aktie in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung für die Aktie.

Im Branchenvergleich ergab sich, dass die Tongling Jingda Special Magnet Wire-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,02 Prozent erzielte, was einer Underperformance von -7,86 Prozent im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Aktie mit einer Unterperformance von 7,58 Prozent unter dem Durchschnitt. Somit erhält die Tongling Jingda Special Magnet Wire-Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine positive RSI-Bewertung und eine neutrale charttechnische Analyse für die Tongling Jingda Special Magnet Wire-Aktie, während das Sentiment im Netz positiv ist. Allerdings zeigt der Branchenvergleich eine deutliche Unterperformance, was zu einer insgesamt gemischten Bewertung für die Aktie führt.