Tongling Jingda Special Wire Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die technische Analyse der Tongling Jingda Special Magnet Wire-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,27 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,94 CNH liegt, was einem Unterschied von -7,73 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,12 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nur um -4,37 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Tongling Jingda Special Magnet Wire-Aktie bei -6,02 Prozent, während die Branche "Elektrische Ausrüstung" eine mittlere Rendite von -0,17 Prozent aufweist. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überkauft ist, sowohl auf 7- (72,41 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (70,1 Punkte). Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Tongling Jingda Special Magnet Wire in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu dieser Aktie ist jedoch normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.