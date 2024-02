Tongling Jingda Special Wire Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die technische Analyse der Tongling Jingda Special Magnet Wire zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 4,18 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3,7 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -11,48 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,92 CNH, was einem Abstand von -5,61 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. Bei Tongling Jingda Special Magnet Wire wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen verzeichnet, mit nur einem Tag neutraler Einstellung. Insgesamt wird die Aktie heute aufgrund des positiven Stimmungsbildes mit einer "Gut"-Einschätzung bewertet.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Tongling Jingda Special Magnet Wire in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist.

Im Branchenvergleich erzielte Tongling Jingda Special Magnet Wire in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,56 Prozent, was eine Underperformance von -6,99 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von -8,19 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.