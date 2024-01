Tongkun Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als Indikator aus der technischen Analyse. In Bezug auf Tongkun wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als überverkauft eingestuft, mit einem Wert von 29,55 Punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Tongkun diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Tongkun weisen auf eine erhöhte Aktivität im Netz und eine positive Veränderung der Stimmung hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In technischer Hinsicht zeigt der aktuelle Kurs von Tongkun eine positive Entwicklung, wodurch er als "Gut" bewertet wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.