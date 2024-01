Tongkun Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Tongkun-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 13,98 CNH verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 15,03 CNH lag, was einer Abweichung von +7,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,05 CNH) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 15,03 CNH um +6,98 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tongkun-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Tongkun eine Rendite von 4,71 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -6,91 Prozent, wobei Tongkun mit 11,61 Prozent deutlich darüber liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit zehn Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und nur zwei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Tongkun-Aktie.