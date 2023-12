Tongkun Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Tongkun wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es zeigt sich, dass die Aktie wenig Aktivität und eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist zudem negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Wertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Tongkun in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,24 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche liegt die Aktie um -2,67 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Unterperformance im Branchenvergleich führt. Auch im Vergleich mit dem "Materialien"-Sektor liegt Tongkun mit einer Unterperformance von 2,67 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tongkun-Aktie sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Negative Diskussionen konnten kaum aufgezeichnet werden, und auch die Anleger waren größtenteils neutral oder positiv eingestellt.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie von Tongkun.