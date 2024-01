Tonghua Dongbao Pharma Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Tonghua Dongbao Pharmaceutical ist derzeit 7,14 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Bewertung "Schlecht" führt. In den letzten 200 Tagen lag die Distanz zum GD200 bei -2,56 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche hat Tonghua Dongbao Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,25 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 0,37 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von 20,88 Prozent im Branchenvergleich und zur Bewertung "Gut". Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -1,67 Prozent, wobei Tonghua Dongbao Pharmaceutical 22,92 Prozent über diesem Durchschnittswert lag.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment war in letzter Zeit überwiegend positiv, aber es gab auch vermehrt negative Diskussionen. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung insgesamt.