Tonghua Dongbao Pharma Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Tonghua Dongbao Pharmaceutical verzeichnet einen Kurs von 10,76 CNH, was einer Abweichung von -6,19 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Einstufung jedoch als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -1,74 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tonghua Dongbao Pharmaceutical liegt der RSI7 aktuell bei 79,41 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 77,82 ebenfalls an, dass die Aktie überkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war jedoch höher, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Tonghua Dongbao Pharmaceutical für diese Stufe daher ein "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Tonghua Dongbao Pharmaceutical mit einer Rendite von 21,25 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,44 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit 21,69 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.