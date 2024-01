Tonghua Dongbao Pharma Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ angesehen wird. Tonghua Dongbao Pharmaceutical hat derzeit einen RSI von 32,89, was als „neutral“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 72,48 und deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Tonghua Dongbao Pharmaceutical liegt derzeit bei 10,95 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 10,83 CNH liegt, was einem Abstand von -1,1 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 11,46 CNH erreicht, was einer Differenz von -5,5 Prozent entspricht. Daher lautet die Gesamteinschätzung auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass es langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen rund um Tonghua Dongbao Pharmaceutical gibt, was zu einer positiven Veränderung in der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristig positives Stimmungsbild.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Tonghua Dongbao Pharmaceutical in den letzten Tagen. Jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.