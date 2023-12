Tonghua Dongbao Pharma Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Aktienkurs des Unternehmens Tonghua Dongbao Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,25 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -0,12 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Tonghua Dongbao Pharmaceutical im Branchenvergleich eine Outperformance von +21,37 Prozent erreicht hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor insgesamt hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -2,64 Prozent, wobei Tonghua Dongbao Pharmaceutical 23,89 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Tonghua Dongbao Pharmaceutical konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Stufe in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Tonghua Dongbao Pharmaceutical von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser gemischten Bewertungen wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Tonghua Dongbao Pharmaceutical mittlerweile 10,95 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 10,85 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 11,46 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -5,32 Prozent als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der technischen Analyse als "Neutral".