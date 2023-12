Tongguan Gold Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien, was zu neuen Einschätzungen führen kann. Bei Tongguan Gold wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb das Sentiment als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in Bezug auf Tongguan Gold wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Auch in den letzten Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tongguan Gold liegt bei 66,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 55,26, was das "Neutral"-Rating für 25 Tage bestätigt.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tongguan Gold-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,48 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,435 HKD weicht um -9,38 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die kurzfristigere Analyse basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Tongguan Gold somit ein "Neutral"-Rating sowohl basierend auf dem Anleger-Sentiment als auch auf der technischen Analyse.