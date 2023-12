Tongguan Gold Aktie: Lieber erstmal halten!

Tongguan Gold wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ermöglicht daher die Einstufung als "neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt der Tongguan Gold-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,48 HKD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,43 HKD lag, ergibt sich eine Abweichung von -10,42 Prozent im Vergleich. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 0,45 HKD, was einer Abweichung von -4,44 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität rund um Tongguan Gold ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Zudem blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tongguan Gold-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Allerdings ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Tongguan Gold-Aktie.