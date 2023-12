Tongfang Kontafarma Aktie: Das hat Gewicht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kontafarma China liegt mit einem Wert von 4,23 deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Baumaterialien", was die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheinen lässt. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche von 38 beträgt der Abstand aktuell 89 Prozent. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" bewertet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Stimmung rund um Kontafarma China hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was die Aktie auch in Bezug auf die Diskussionsstärke als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" erzielte Kontafarma China im letzten Jahr eine Rendite von -11,9 Prozent, was 3,88 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Baumaterialien" liegt die Aktie aktuell 3,85 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Kontafarma China aufzeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Kontafarma China-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

