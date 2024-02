Tongfang Kontafarma Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Kontafarma China-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,04 HKD erzielt. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,033 HKD, was einem Unterschied von -17,5 Prozent entspricht, und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt von 0,03 HKD ergibt hingegen einen Schlusskurs, der über dem gleitenden Durchschnitt liegt, und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kontafarma China-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie eine Rendite von -33,33 Prozent erzielt, was 6,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Baumaterialien" beträgt die mittlere jährliche Rendite -31,38 Prozent, wobei Kontafarma China aktuell 1,95 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Kontafarma China mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Baumaterialien (3,71 %) um 3,71 Prozentpunkte niedriger. Daher wird die Dividende der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 75, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 57,89, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für die Kontafarma China-Aktie ein "Schlecht"-Rating.