Tongfang Kontafarma Aktie: In Lauerstellung

Die Kontafarma China-Aktie wird in verschiedenen Kategorien bewertet, um Anlegern eine umfassende Analyse zu bieten. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Aktie 3,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,47 Prozent und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.

In der technischen Analyse wird festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 10 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages um 10 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das mit 4,23 aktuell 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 39 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im Sektor "Gesundheitspflege" hat die Kontafarma China-Aktie eine Rendite von -11,9 Prozent, was 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Baumaterialien"-Branche, die eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -17,27 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Kontafarma China mit 5,36 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der starken Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.