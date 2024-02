Tongding Interconnection Information Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Tongding Interconnection Information-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 5,83 CNH verzeichnet. Der letzte Schlusskurs liegt bei 3,96 CNH, was einer Abweichung von -32,08 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,94 CNH) weist eine Abweichung von -19,84 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tongding Interconnection Information-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 67,19 und zeigt somit weder überkaufte noch überverkaufte Signale. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 70, was auf eine Überkaufung hindeutet und daher zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" konnte die Tongding Interconnection Information-Aktie eine Rendite von -5,45 Prozent erzielen, was 6,1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -5,98 Prozent, wobei die Tongding Interconnection Information-Aktie aktuell 0,53 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schneidet die Tongding Interconnection Information-Aktie jedoch schlechter ab, da sie im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstung (1,26 %) keine Dividende ausschüttet. Die Differenz von 1,26 Prozentpunkten führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht".