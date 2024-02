Tongdao Liepin-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Tongdao Liepin notiert derzeit bei 4,09 HKD, was einem Abstand von -19,17 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -43,51 Prozent, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Zusammenfassend wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt derzeit 39,6, was weder als überkauft noch als -verkauft eingestuft wird. Somit erhält das Signal die Bewertung "Neutral". Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 73, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen im Internet zu Tongdao Liepin festgestellt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch sich insgesamt ein "Neutral" Stimmungsbild ergibt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral" Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.