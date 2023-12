Tongdao Liepin Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die technische Analyse der Tongdao Liepin-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 8,15 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 5,6 HKD, was einer Abweichung von -31,29 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,98 HKD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (-6,35 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Werte wird die Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tongdao Liepin-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (64,43) ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Tongdao Liepin-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Kriterium "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Anzahl der Beiträge konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, da weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird die Tongdao Liepin-Aktie somit auf Basis der technischen Analyse, des RSI und der Anleger-Stimmung mit einem "Neutral"-Rating versehen.