Tongdao Liepin Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tongdao Liepin-Aktie zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, mit einem Wert von 82,86, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment für die Tongdao Liepin-Aktie wird insgesamt als "Neutral" bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gibt und der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie beschäftigt ist.

Die Analyse der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gibt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Tongdao Liepin-Aktie als "Schlecht" bewertet, da der Kurs mit -32,45 Prozent Entfernung vom GD200 ein negatives Signal zeigt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 5,83 HKD darauf hin, dass es sich um ein "Schlecht"-Signal handelt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für die Tongdao Liepin-Aktie, sowohl in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment, die Stimmung und Buzz in den sozialen Medien, als auch in der technischen Analyse.