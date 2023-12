Tongda Hong Tai Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Tongda Hong Tai hat derzeit ein KGV von 44, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 53 haben. Das bedeutet, dass Tongda Hong Tai aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher von uns eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Aktienkurs von Tongda Hong Tai hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -46,61 Prozent verzeichnet, was mehr als 36 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die durchschnittliche Rendite in der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche beträgt in den letzten 12 Monaten -14,16 Prozent, was bedeutet, dass Tongda Hong Tai auch hier mit einer Rendite von 32,45 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tongda Hong Tai-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 52,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tongda Hong Tai.

In Bezug auf die Dividende hat Tongda Hong Tai eine Ausschüttung von 0 %, während der Branchendurchschnitt bei 5,47 % liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird, da die Ausschüttung um 5,47 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt.