Tongda Hong Tai Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die chinesische Firma Tongda Hong Tai hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine negative Bewertung erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -5,56 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tongda Hong Tai-Aktie beträgt aktuell 40, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage erhält die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da sie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 61,54). Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Tongda Hong Tai.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tongda Hong Tai. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Tongda Hong Tai im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,27 Prozent erzielt, was 28,45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Aktie aktuell 22,57 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.