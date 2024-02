Tongda Hong Tai Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die technische Analyse der Tongda Hong Tai-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,07 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,06 HKD, was einem Unterschied von -14,29 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 0,06 HKD, was dazu führt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt und die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 0 Prozent, was 5,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Tongda Hong Tai-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 44 liegt, was 15 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der gleichen Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung basierend auf der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Tongda Hong Tai-Aktie mit einer Rendite von -46,61 Prozent mehr als 25 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Aktie mit 25,78 Prozent deutlich niedriger. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.