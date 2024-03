Tongda Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Stimmung der Anleger bei Tongda in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden keine deutlich positiven oder negativen Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tongda-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,1 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,075 HKD weicht um -25 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,09 HKD) liegt mit einer Abweichung von -16,67 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Tongda derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,52 % in der Kategorie "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tongda mit einem Wert von 1,77 deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 53. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bewertet und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".