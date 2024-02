Tongda Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die technische Analyse der Tongda-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses auf Basis der letzten 200 Handelstage bei 0,1 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,098 HKD liegt somit auf ähnlichem Niveau (Unterschied -2 Prozent), was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 0,1 HKD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat Tongda in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,4 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -20,5 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +18,1 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor liegt Tongda mit einer Überperformance von 19,01 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Tongda überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Tongda weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tongda-Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments in Bezug auf die Tongda-Aktie.