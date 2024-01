Tongda Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Im Falle der Tongda-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 90, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt hingegen bei 63,92, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Tongda zeigt sich in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Fokus, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz konnten in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich ein ähnliches Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tongda-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,1 HKD. Der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau, weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine andere Bewertung. In diesem Fall erhält die Tongda-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse der verschiedenen Faktoren somit überwiegend neutrale bis negative Bewertungen für die Tongda-Aktie.