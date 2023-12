Tongda Aktie: Abwarten

Der Aktienkurs von Tongda im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Informationstechnologie" zeigt eine Rendite von 2,38 Prozent, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -11,58 Prozent, wobei Tongda mit 13,97 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie von Tongda ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Tongda beträgt aktuell 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was mit 1,77 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Infolgedessen erhalten die Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass Tongda für den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine Bewertung von "Gut" erhält, da der aktuelle Wert (0,1 HKD) deutlich darüber liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs (0,11 HKD) um 10 Prozent darüber. Für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt erhält die Tongda-Aktie jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs (0,12 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz erhält Tongda insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat.