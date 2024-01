Tongcheng-Elong Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Tongcheng Travel: Dividendenrendite, Aktienkurs und Fundamentalanalyse im Fokus

Investoren, die derzeit in die Aktie von Tongcheng Travel investieren, können bei einer aktuellen Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Internet- und Katalog-Einzelhandels einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,28 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs hat Tongcheng Travel in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,32 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -18,84 Prozent im Branchenvergleich zum Durchschnitt der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche, die im Durchschnitt um -4,48 Prozent gefallen ist. Im Vergleich zum Sektor der "Zyklischen Konsumgüter", der eine mittlere Rendite von 4,02 Prozent hatte, liegt Tongcheng Travel sogar 27,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Somit erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tongcheng Travel-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,35 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 14,44 HKD weicht somit um -11,68 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (14,52 HKD) zeigt sich jedoch nur eine geringe Abweichung von -0,55 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tongcheng Travel 23, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 31 aufweisen. Daraus ergibt sich, dass Tongcheng Travel aus fundamentalen Gesichtspunkten derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.