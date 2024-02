Tongcheng-Elong Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Die Tongcheng Travel-Aktie wird derzeit im Rahmen der technischen Analyse betrachtet. Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt einen Wert von 19,8, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Dies wird als "Gut" signalisiert. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 38, was darauf hinweist, dass die Aktie als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung für die RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Tongcheng Travel bei -26,42 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite mit -8,95 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen hat Tongcheng Travel ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 30 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Hinsichtlich der Dividendenrendite verzeichnet Tongcheng Travel derzeit einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,55 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie für die Tongcheng Travel-Aktie.